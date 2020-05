Zagadkowa śmierć aktora "Gry o tron". Zmarł w dniu swoich urodzin

BJ Hogg przez 22 lata grał w serialu komediowym BBC "Give My Head Peace", ale światowa publiczność zapamięta go jako sir Addama Marbranda z hitu HBO. Smutną wiadomość przekazał do mediów agent aktora.



BJ Hogg zmarł w swoje 65. urodziny (Materiały prasowe)