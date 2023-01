Goździalska spotkała Jakimowicza na siłowni. "Chciał mnie uderzyć"

Okazuje się, że niedawno Jakimowicz i Goździalska spotkali się na siłowni i omal nie doszło do rękoczynów. - Nastraszył mnie na siłowni i chciał mnie uderzyć. Ja podnosiłam sztangi, on podszedł do mnie i powiedział: "podoba ci się, co zrobiłaś?" - opowiadała Goździalska w rozmowie z Pomponikiem. - Dla tego człowieka nie ma szansy. Myślę, że zgubiła go pycha i to, że nadal żyje w średniowieczu, kiedy był młodym wilkiem. Średniowiecze już dawno minęło, rycerz zdechł, a zbroja zardzewiała.