Górniak nie ma wątpliwości. "Jest bardzo atrakcyjnym mężczyzną"

Rafał Brzozowski i Edyta Górniak znają się lepiej przynajmniej od 2021 r., gdy wokalistka zaprosiła prowadzącego "Jaka to melodia?" do swojego zakopiańskiego domu na Majówkę. Powodem były przygotowania Brzozowskiego do występu w Eurowizji. "Edytka mi dużo pomogła, teraz wszystkie uwagi będę musiał sobie przeanalizować i myślę, że będzie fajny 'The Ride'" - wyznał muzyk wówczas na Instagramie.