Gorące uczestniczki programu "Too hot to handle". Chloe i Francesca zdobyły rzesze fanów

Nowe reality show Netfliksa "Too hot to handle" okazało się hitem. Od kilku dni utrzymuje się na 1. miejscu najchętniej oglądanej produkcji przez polskich widzów. Nie ma w tym nic dziwnego. Bohaterami programu są niezwykle atrakcyjni mężczyźni oraz kobiety, którzy są mistrzami w wykorzystywaniu swojego seksapilu. Gdy trafili do meksykańskiej wilii, nie wiedzieli, że zamiast raju czeka ich prawdziwa katorga. Główną zasadą programu jest zakaz całowania i seksu między uczestnikami. Dwie z pań notorycznie łamały reguły gry.