Głośny związek z dziennikarką TVP. Co tak naprawdę ich łączyło?

Okazuje się, że oboje mieli się ku sobie. Wspierali się w trudnych chwilach, chodzili razem na bankiety. Ani on, ani ona nie ukrywali swojej bliskiej relacji przed mediami. Większość zastanawiała się, co ich łączy.

Co łączyło Zofię Czernicką i Krzysztofa Kolbergera?

W jednym wywiadzie wyznali, że "wiążą ich silne emocje". Jak podaje Pomponik.pl, przyznali również, że łączy ich miłość, ale inna niż wszystkie. Aktor mówił, że ich uczucie jest naprawdę silne, ale nie ma związku z zakochaniem. "Jeżeli ktoś myśli, że miłość dotyczy wyłącznie osób, które mieszkają i śpią razem, to może się rozczarować. Nasza miłość nie wiąże się z zakochaniem. Ale to jest miłość!".

Dziennikarka TVP była z Krzysztofem w trudnych chwilach. To właśnie ona wspierała go, kiedy aktor dowiedział się, że ma raka. Była przy nim od rana do nocy. Jak podaje portal, to właśnie Zofia postanowiła zająć się sprawami zawodowymi Krzysztofa i pomóc wrócić mu do pracy. Kiedy dziennikarka wspominała zmarłego przyjaciela, szczerze stwierdziła, że "łączyło ich bardzo silne uczucie". "Uczucie pełne emocji" - dodała.