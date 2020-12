Gliński o Łaniewskiej. "Zapamiętam Katarzynę Łaniewską z comiesięcznych mszy smoleńskich, gdzie deklamowała polską poezję"

Piotr Gliński, minister kultury, gościł na antenie polskiego radia. To właśnie tam miał okazję powspominać zmarłą 7 grudnia aktorkę teatralną i filmową Katarzynę Łaniewską. Gwiazda odeszła w wieku 87 lat w swoim domu w Łodzi. Informację o jej śmierci przekazały wnuki, a potwierdziła m. in. rzeczniczka PiS. Zmarła aktorka była profesjonalistką w swoim fachu. Zaczęła grać jako 22-latka, a rola w "Plebanii" urozmaicała jej życie na emeryturze. Łaniewska miała na koncie mnóstwo kreacji. Można było ją oglądać w hitowym "Koglu moglu" (we wszystkich czterech częściach), "Klanie", "Przedwiośniu", "Smoleńsku".