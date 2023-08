Glinka o rozstaniu. Reakcja jej syna była bardzo wymowna

Teraz w podcaście "Mamy tak samo" Natalii Hołowni i Martyny Wyrzykowskiej aktorka opowiedziała o końcu relacji z Bienieckim. Okazuje się, że pojawienie się dziecka było jedną z przyczyn. - Pojawienie się dziecka to jest zawsze moment: "sprawdzam" dla większości par. I egzamin dojrzałości. (...) Dla każdej pary to jest test. Jeśli coś zgrzyta, to wtedy to wyjdzie trzy razy bardziej. Więc na pewno to też był kolejny element, który powodował trudności - powiedziała.