"Gliniarze": Przemysław Saleta pojawi się w 500. odcinku serialu

Z czym " Gliniarze " będą musieli się zmierzyć w 500. wydaniu ? To będzie odcinek obfitujący w emocje od pierwszej do ostatniej minuty! Sprawa, z jaką tytułowi gliniarze nigdy wcześniej się nie konfrontowali, a w której stawką jest życie kogoś bardzo im bliskiego!

To zdecydowanie najlepszy moment na rozwiązanie wyjątkowej zagadki kryminalnej ze specjalnym udziałem Przemysława Salety, który w jubileuszowym odcinku dołącza do ekipy serialu. To jednak nie wszystko! W pięćsetnym odcinku "Gliniarze" dostaną najtrudniejszą jak dotąd sprawę kryminalną, która stanie się wyjątkowo niebezpieczna. Będzie od nich wymagała ogromnego zaangażowania, bardzo intensywnych działań w różnym zakresie i w ekstremalnie krótkim czasie, dlatego aż dwa zespoły policyjnych detektywów połączą swoje siły pod nadzorem komendanta.