Gisele Bündchen na karnawale w Rio. Odsłoniła zjawiskowy brzuch

Gisele Bündchen to brazylijska supermodelka o niemieckich korzeniach ze strony ojca, dla której czas się zatrzymał. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia z karnawału w Rio, trudno uwierzyć, że niedługo skończy 43 lata. "To był tak wyjątkowy powrót do karnawału i uhonorowanie tego pięknego święta naszej brazylijskiej kultury" - napisała Bündchen na Facebooku.