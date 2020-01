Gillian Anderson nie mieszka razem z partnerem. Nie wyobraża sobie, żeby było inaczej

Gillian Anderson od 4 lat jest w związku ze scenarzystą, Peterem Morganem. Nie mieszkają jednak razem, co aktorka zdradziła w najnowszym wywiadzie. Kochają się, są ze sobą, ale mieszkają osobno. Dlaczego? Wytłumaczyła.

Aktorka przyznała w rozmowie z "The Sunday Times", że nie mieszka ze swoim partnerem. Peter Morgan , twórca serialu "The Crown", ma swoje oddzielne lokum. Jeśli wierzyć Wikipedii, Anderson mieszka z 3 dzieci w centrum Londynu. Dlaczego Peter nie wprowadził się do niej?

- Mój partner i ja nie mieszkamy razem. Gdyby tak się stało, to byłby nasz koniec. To tak dobrze działa! Chwile, kiedy jesteśmy razem, są wyjątkowe - przyznała Anderson.

Gillian przyznaje, że widzi same zalety takiego rozwiązania. - Nic nas nie blokuje, nie trapi. Nie muszę myśleć: "Mój Boże, nie mogę go zostawić, bo co z domem? Jak się nim podzielimy?" - powiedziała dziennikarzom. - Gdy zaczynam tęsknić za tą drugą osobą, z którą chcę być, to jest to urocze uczucie - dodała.