Giganci kina połączą siły i stworzą serial. Szykuje się hit?

Nikt się tego nie spodziewał, ale takie informacje ze świata kina zawsze cieszą. Oto po raz pierwszy będziemy mieli do czynienia ze współpracą tuzów amerykańskiego kina. Spielberg i Scorsese wyprodukują razem serię, która w odświeżony, uaktualniony sposób opowie historię, którą wcześniej już dwukrotnie przenoszono na ekran. Co nowego mają do powiedzenia filmowcy?