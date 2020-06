Ghislaine Maxwell miała pomagać Jeffrey'owi Epsteinowi. Kim ona jest?

- Z tego, co wiemy, Ghislaine była czynnym uczestnikiem działań Epsteina aż do jego śmierci. Świadczyła ważne usługi administracyjne w zakresie rekrutacji dziewcząt, zarządzania nimi, umawiania spotkań i terminów interakcji między panem Epsteinem a nieletnimi dziewczętami, które świadczyły mu usługi seksualne. Utrzymywała to, zastraszając je – tak w 2019 r. w rozmowie z "Guardianem" rolę Maxwell określił Dan Kaiser, prawnik Jennifer Araoz, którą miał zgwałcić Epstein.