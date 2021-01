Gessler kocha wnuczkę całym sercem, ale jednego nie lubi. Mówi, dlaczego

Córka Lary Gessler i Piotra Szeląga, Nena, przyszła na świat 19 października. Dziewczynka, która jest pierwszą wnuczką Magdy Gessler, błyskawicznie podbiła serce restauratorki. Niestety, z uwagi na pandemię koronawirusa i zalecaną ostrożność, autorka "Kuchennych rewolucji" początkowo nie mogła spędzać z maleństwem tyle czasu, ile by chciała. Z niecierpliwością czeka na to, by nadrobić te chwile. Gessler, która gościła w programie "Dzień dobry TVN", nie kryła zachwytu nad dziewczynką. Wyjaśniła, co oznacza jej imię i rozpływała się opowiadając o trzymiesięcznej wnuczce.