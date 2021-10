To już kres kariery w TVN? Rozenek już nie przyciąga

Teraz stawka za kulinarne show Magdy Gessler wystrzeliła w górę i sięgnęła 80 tys. zł, zaś w przypadku "Projektu Lady" poszybowała w dół do wspomnianych 15 tys. zł. Wygląda na to, że ceny stopniały tak, jak popularność gwiazdy i programów z jej udziałem. Wspomniany format z udziałem Rozenek -"Projekt Lady" - został zresztą zepchnięty w tym sezonie z głównej anteny do TVN7.