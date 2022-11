Gdzie się podziała Anna Patrycy z kultowej reklamy podpasek?

Jej słowa "z pewną taką nieśmiałością" prawie od razu po emisji reklamy weszły do języka potocznego i funkcjonuje w nim do dziś. Reklama podpasek otworzyła młodej dziewczynie drzwi do kariery w show-biznesie. Szybko zaproponowano jej kolejną kampanię - promocję produktów jednej z firm komputerowych. Wystąpiła w niej przebrana za zakonnicę, ale Kościół szybko przeciwstawił się temu i billboardy zdjęto.