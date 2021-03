Gdy zobaczyła, co dzieje się z córką, nie wahała się ani chwili. Wezwała na pomoc ekspertów

Natalia to 23-latka z Chełma. Jest mamą czteroletniego synka. Macierzyństwu poświęciła się w pełni, zajmuje się domem i dzieckiem. Dziewczyna szuka pracy, jednak właśnie brak pewności siebie stoi jej na przeszkodzie w powrocie do zawodu. Do programu zgłosiła ją mama, która marzy, by córka znalazła pracę i poczuła się pełnowartościową kobietą.