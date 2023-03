1 z 9 Gdy "Esmeralda" leciała w telewizji, zamierał ruch na ulicach. Tak dziś wygląda Leticia Calderon

Leticia Calderon doprowadzała widzów do histerii. Ich uwielbienie nie tylko ją zaskoczyło, ale też przytłoczyło. Na spotkaniach z aktorką dochodziło do dantejskich scen - ludzie zanosili się płaczem i mdleli. Choć jej kariera to spełnienie marzeń, los jej nie oszczędzał. Tak dziś wygląda serialowa "Esmeralda".