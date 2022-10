"Gang zielonej rękawiczki" Netfliksa. Polska komedia kryminalna o starszych paniach? Sprawdzamy

Złodziejski fach mają w małym palcu. Gotówka, biżuteria i inne kosztowności są dla nich kuszącym łupem. Po co kradną? By pomóc innym, bo tak, oto mamy historię o współczesnych Robin Hoodach. Jednak chwila nieuwagi sprawia, że muszą uciekać przed bacznym okiem policji. Schronienia udziela im… dom spokojnej starości o nazwie Drugi Dom. Szybko się przekonują, że ani jest to miejsce spokojne, ani pełne domowego ciepła. "Wygląda na to, że będziemy mieć więcej roboty niż na wolności" – stwierdza kwaśno jedna z bohaterek, gdy orientuje się, gdzie trafiły.