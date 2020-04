Fundacja TVN "Nie jesteś sam" otrzymała od Amazon ponad 1,5 mln zł na walkę z koronawirusem

Dostrzegając zaangażowanie i wkład Fundacji w walkę z epidemią COVID-19 w Polsce, Amazon wyłonił ją jako jedną z organizacji pomocowych, które otrzymają środki na ten cel. Za ponad 1,5 mln zł (równowartość 350 tys. euro) z darowizny od Amazon fundacja kupi kolejną pulę testów w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2. Zostaną one wykorzystane do badań pracowników medycznych – lekarzy, pielęgniarek oraz personelu medycznego karetek pogotowia – w całej Polsce.

Testy dostarczy ogólnopolska sieć laboratoriów diagnostycznych ALAB. Firma dysponuje specjalnym mobilnym laboratorium w samochodzie, co umożliwia szybką i sprawną realizację badań w różnych lokalizacjach.

- To piękny, hojny i bardzo potrzebny dziś gest. Środki od Amazon pozwolą przebadać 3400 pracowników medycznych. To właśnie oni są w tej chwili na pierwszej linii frontu w walce z epidemią. Musimy im pomóc, by mogli skutecznie ratować życie i zdrowie nas wszystkich – powiedziała Katarzyna Kolenda-Zaleska, prezes Fundacji TVN "Nie jesteś sam".