Fundacja Martyny Wojciechowskiej spotka się z Rzecznikiem Praw Dziecka w sądzie. Ma dość jego kłamstw

W październiku 2022 r. Unaweza, której założycielką i szefową jest Martyna Wojciechowska, ruszyła z projektem "Młode głowy". Zakładał on przeprowadzenie, z zachowaniem anonimowości, masowych badań zdrowia psychicznego osób w wieku od 10 do 19 lat we współpracy z 1,5 tys. szkół w całej Polsce. Uzyskane wyniki stały się podstawą dla kampanii informacyjnej skierowanej do dzieci, rodziców i nauczycieli.