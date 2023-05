"Fubar" Netfliksa. Metryki niestety nie oszukasz

Jeśli oglądacie "Fubar" dla żywiołowej akcji, też muszę co niektórych rozczarować. Cóż, metryki się nie oszuka i nie ma co liczyć na fajerwerki z Arnoldem, który ogranicza się do dania komuś po pysku albo naciśnięcia na spust. Lepiej sprawuje się Monica Barbaro jako Emma Brunner, która ma pazur (udowodniła to już wcześniej na planie "Top Gun: Maverick"), ale i ona nie naniesie poprawek na scenariusz.