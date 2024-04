French Montana wystąpi w Polsce po raz pierwszy!

Najgorętszy festiwal w idealnym miejscu

Kołobrzeg to nie tylko idealne miejsce, by przeżyć wyjątkowe koncerty na trzech wypełnionych techniką na światowym poziomie scenach. To także idealne miejsce, by spędzić czas w samym środku wakacji. Wszystko rozpocznie się już w czwartek 25 lipca. To właśnie wtedy otwarte zostanie festiwalowe miasteczko, w którym oprócz znanych już atrakcji jak strefa basenowa (teraz w nowej odsłonie) i strefa chilloutu, pojawi się też wiele nowych atrakcji, o której więcej dowiemy się w najbliższych miesiącach. Na terenie Sun City uczestniczy imprezy bawić się będą aż do poniedziałku do wieczora. To sprawia, że Sun Festival to wydarzenie, na którym po prostu trzeba być i spędzić kilka dni nad Bałtykiem w rytmie najlepszej muzyki.