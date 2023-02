Fraszyńska chciałaby o tym zapomnieć. Straciła wszystko

W 2018 r. wyszło na jaw, że Jolanta Fraszyńska znalazła się w gronie znanych osobistości, które dały się namówić na inwestycję we współczesne dzieła sztuki. Cały proceder Galerii New Form sprowadzał się do namawiania biznesmenów i celebrytów do kupowania dzieł sztuki z opcją późniejszego sprzedania z zyskiem. "Miało do tego dochodzić po pół roku lub roku od transakcji, a zyski wahać się od 15 do 18 proc. w skali roku" - donosiły Wiadomości WP. Klientów nie odstraszyło wpisanie Galleri New Form na listę ostrzeżeń przez Komisję Nadzoru Finansowego.