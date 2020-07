Fox News i Ed Henry oskarżeni przez byłą dziennikarkę stacji

Harvey Weinstein oskarżony o molestowanie. "Największy knur w Hollywood"

Ed Henry jest znanym amerykańskim dziennikarzem, który przez lata pracował w CNN. Do Fox News przeszedł w 2011 roku. Był korespondentem stacji w Białym Domu, a kilka miesięcy temu został współgospodarzem programu "America's Newsroom". To nie pierwszy seksualny skandal z udziałem dziennikarza ( 2016 roku media ujawniły jego pozamałżeński romans ze striptizerką), a także zatrudniającej go do niedawna stacji. W ostatnich latach z Fox News odeszły inne znane nazwiska oskarżone o molestowanie seksualne podwładnych: Roger Ailes (2016 rok), Eric Bolling i Bill O'Reilly (obydwaj odeszli w 2017 roku).