Fortuna! Netflix szykuje drugą najdroższą produkcję w swojej historii

"Once Piece" ma zadatki na to, by sięgnąć po równie duży, kasowy sukces co "Stranger Things". To adaptacja legendarnej mangi Eiichirō Ody, która już wcześniej była przekładana na animacje, gry wideo czy kinowe filmy. By uhonorować tę legendarną serię, Netflix wyłożył aż 18 mln dol. na odcinek. Finalnie ma być ich aż osiem. Budżet będzie więc ogromny - większy niż to, co HBO wyłożyło na "Grę o tron", a Disney np. na "Mandaloriana".