"Formuła 1: Jazda o życie", czyli Netflix zmierza do perfekcji w gatunku [RECENZJA]

A sezon 2020 był naprawdę szalony! Fani królowej motorsportu potrzebowali takiego od dawna. Pandemia koronawirusa wywróciła świat do góry nogami, swoje odczuł też świat F1. Sezon wystartował najpóźniej w historii, pierwszy raz od bardzo dawna w Europie. Zmniejszono liczbę wyścigów, kalendarz tworzono niemalże na bieżąco, dodano nowe tory, niektóre wróciły po latach. Układ sił w stawce też się zmienił, co często przynosiło nieoczekiwane rezultaty.

Tym razem mocniej skupiono się na pokazaniu "inside stories" i rzeczy nieoczywistych. Formuła 1 to ogromny biznes, ale dużą zaletą produkcji Netfliksa jest to, że pokazuje ludzkie, naturalne emocje bohaterów, widzimy ich nie tylko od strony sportowej. Dzięki rozmowom twarzą w twarz i wejściu do domów wiemy, co kieruje ich zachowaniami na co dzień. Nawet jeśli kierowcy są nastawieni przede wszystkim na zwycięstwo, a motywuje ich myśl o zostaniu przyszłym mistrzem świata, to nie funkcjonują jak roboty. Mają momenty zawahania się, słabości, jakaś wypowiedź ich zaboli, są sfrustrowani z różnych powodów.