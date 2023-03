Fit Lovers kupili apartamenty na wynajem w Gruzji. A to jeszcze nie wszystko

Dzień wcześniej partnerzy pokazali budowę. "To niewiarygodne, jak wizje zapisane na kartce można przenieść na rzeczywistość. W tym budynku powstanie nasz pierwszy Fitness Club Fit Lovers… A aktualnie stoimy w miejscu naszych apartamentów na wynajem. Ehhh… trzeba to powiedzieć głośno. Zawsze noga w górę i do przodu!" - czytamy na instagramowym koncie inwestorów.