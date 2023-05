Finał Ligi Mistrzów UEFA w Polsacie. Stacja wykorzystała niemoc TVP

W sobotę 10 czerwca na stadionie olimpijskim imienia Ataturka w Stambule o trofeum UEFA powalczą Inter Mediolan i Manchester City. Co jednak ciekawe, tego meczu nie zobaczymy na antenie telewizyjnej Jedynki, tylko Polsatu. To tym bardziej zaskakujące, że TVP1 nabyła prawa do transmisji finału.