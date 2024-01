Finał hitowej trylogii tuż-tuż. Mamy teaser, zdjęcia i datę premiery

Jak czytamy w oficjalnym opisie, nadchodzi czas zmian. Ludzie w napięciu oczekują nadejścia nowego millenium. Tymczasem w lesie na Grontach odkopany został szkielet kobiety z naszyjnikiem, a podczas urodzinowego bankietu w hotelu "Centrum" dochodzi do zabójstwa. Aby odnaleźć klucz do kryminalnej zagadki, fani będą musieli się cofnąć z bohaterami aż do lat 60.