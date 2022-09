Finał "America's Got Talent". Oto rywale Sary James. Łatwo nie nie będzie

We wtorek 13 września odbędzie się finał 17. edycji programu "America's Got Talent", który za sprawą udziału Sary James budzi wielkie emocje nie tylko za oceanem, ale i w kraju nad Wisłą. 14-letnia zwyciężczyni "The Voice Kids" i Eurowizji Junior ze Słubic od kilku tygodni, za sprawą udziału w show stacji NBC, podbija także serca Amerykanów. Po fenomenalnych występach w eliminacjach, a później w programie znalazła zasłużone miejsce w finale. Droga do 1 miliona dolarów (w przeliczeniu na PLN to ok. 5 mln zł) i występu na słynnej Las Vegas Strip nie jest jednak łatwa.