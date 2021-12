Filmował świat przestępców i narkomanów przez 36 lat. "Wielu nie przeżyło pandemii"

Wpadłem wtedy w depresję. Powiedziałem, że nie będę kończył tego projektu. Byłem przekonany, że Deliris również umrze. Zerwałem z nią kontakt. Nie mogłem uwierzyć, gdy pewnego dnia po latach do mnie zadzwoniła i powiedziała, że wyszła z uzależnienia i chce opowiedzieć światu swoją historię. "Przestań kłamać, Deliris nie zyje!" - krzyczałem do słuchawki, a ona zaczęła wymieniać imiona mojej córki i psów. To był szok. Poprosiła, żebym przyjechał do niej z kamerą. No to pojechaliśmy tam razem z moim operatorem.