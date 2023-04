Film "Piosenki o miłości" triumfuje na Script Fieście i otrzymuje 50 tys. zł. Poznaliśmy zwycięzców konkursów na najlepszy scenariusz oraz na koncepcję serialu

Festiwal potrwa jeszcze do 2 kwietnia. Ostatniego dnia Script Fiesty, podczas panelu "Tyrmand i Kościuszko na nowo. Jak nie zepsuć dobrej opowieści prawdą historyczną?", będzie można przedpremierowo zobaczyć fragmenty długo wyczekiwanego filmu "Kos" w reż. Pawła Maślony. Tego dnia odbędzie się też panel dyskusyjny "Między Bogiem a prawdą. Czy trzeba odwagi, by pisać o Kościele i duchownych w Polsce?". Poprowadzi go Tomasz Sekielski, a jego gośćmi i gościniami będą Mariusz Kuczewski, Łukasz Ronduda, Magdalena Łazarkiewicz i Maks Michorczyk.