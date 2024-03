Filip Łobodziński odkrył smutny rodzinny sekret. Najpierw śmierć córki, a później to

Wywodzi się z domu, w którym mama pracowała jako plastyczka, a ojciec był inżynierem zafascynowanym sztuką. - To rodzicom zawdzięczam, że zapaliłem się do muzyki rockowej, a zazwyczaj jest odwrotnie. To oni zaciągnęli mnie do kina na film "Na pomoc", w którym zagrał zespół The Beatels - wyznał kilkanaście lat temu dziennikarz na łamach "Super Expressu".