Filip Chajzer pokazał rzadkie zjawisko pogodowe. "Widzę to pierwszy raz w życiu"

Mammatusy, zwane "krowimi wymionami", to wypukłości znajdujące się w dolnej części chmury burzowej. Wielu kojarzy ten widok z folią bąbelkową, a jest on związany są z ruchami powietrza w górnej troposferze. To niezwykle rzadkie i krótkotrwałe zjawisko, które wzbudziło u warszawiaków wielkie zainteresowanie.