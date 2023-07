Filip Chajzer opowiedział o swojej terapii. "To wszystko zaczyna działać"

- Filip ma wsparcie, pomoc i jest na dobrej drodze. To straszna choroba, która wyrządziła wielką krzywdę wielu ludziom. Nie chcę, żeby mojego syna spotkało to samo - skomentował niedawno w rozmowie z tygodnikiem "Na żywo" Zygmunt Chajzer. Wygląda jednak na to, że syn niezapomnianego gospodarza teleturnieju "Idź na całość" faktycznie ma się lepiej. Taką wiadomością podzielił się przynajmniej ostatnio na Facebooku.