Filip Chajzer odchodzi z TVN-u? Skomentował doniesienia

Filip Chajzer odchodzi z TVN-u? Zastąpi go Marzena Rogalska?

Jeden z internautów zapytał dziennikarza pod jego zdjęciem na instagramowym profilu, czy plotki o jego odejściu z "Dzień dobry TVN" są prawdziwe. Filip Chajzer odpowiedział krótko: "Co do plotki, to mogę się tylko życzliwie uśmiechnąć do tych, co ją usilnie lansują" - stwierdził.