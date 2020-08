Filip Chajzer i Małgorzata Ohme popłynęli na wizji. Ich żarty z podtekstem zniesmaczyły widzów

Nie da się ukryć, że Filip Chajzer i Małgorzata Ohme to jeden z najbardziej kontrowersyjnych duetów prowadzących śniadaniowy program TVN. Para nie należy do ulubieńców widzów, o czym najlepiej można się przekonać, przeglądając komentarze np. na Instagramie "Dzień dobry TVN" . Prezenterom zarzuca się przede wszystkim brak naturalności czy zbytnie wygłupy na wizji, czego po raz kolejny dali dowód w weekendowym wydaniu programu. W kulinarnym kąciku porannego pasma zrobiło się wyjątkowo niesmacznie, gdy temat przetworów z ogórków nad wyraz rozbudził wyobraźnię Filipa Chajzera .

Kiedy zaproszona do studia kulinarna ekspertka, Beata Kartowicz, krok po kroku pokazywała najlepsze sposoby na kiszenie ogórków, prowadzący najpierw co chwila zasypywali ją licznymi, irytującymi pytaniami, a potem zaczęli mieć dwuznaczne skojarzenia z warzywem. Prym w tej kwestii wiódł Chajzer, bawiąc niemal do łez swoją telewizyjną partnerkę.