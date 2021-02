Figura rozstanie się z córką. Jej pociecha ma ambitne plany

Katarzyna Figura doczekała się trójki dzieci – syna Aleksandra ze związku z Janem Chmielewskim oraz córek Koko (18 l.) i Kaszmir (16 l.) z relacji z Kaiem Schoenhalsem. Można powiedzieć, że córki są jedynym plusem małżeństwa Figury z amerykańskim przedsiębiorcą. W 2012 r. aktorka przyznała, że była ofiarą przemocy domowej. Wtedy to postanowiła zakończyć toksyczną relację, ale partner próbował utrudnić ich rozstanie . Wiosną ubiegłego roku w końcu formalnie doszli do porozumienia. Gdyby nie pandemia, byliby już po rozwodzie. Na razie czekają na kolejną rozprawę.

W czasopiśmie "Życie na Gorąco" możemy przeczytać, że ostateczne zakończenie małżeństwa Figury to niejedyna zmiana, jaka czeka ją w tym roku. 59-latka jeszcze do niedawna żyła nadzieją, że Koko nie wyjedzie na studia do USA. Choć od początku wspierała marzenia swojego dziecka, to jednak wolałaby je mieć blisko siebie. Córka podjęła decyzję. – Koko planuje studia w świecie, ale będzie wracać tu, gdzie jej dom – powiedziała ostatnio aktorka.