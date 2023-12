Festiwal wpadek w TVN24. Prezenter był rozbawiony

Zaczęło się niewinnie. Wspomniany prezenter w zapowiedzi jednego z materiałów pomylił nazwisko znanej polskiej aktorki. – Magdalena Różyczka co roku udowadnia, że ma wielkie serce przepełnione chęcią do pomagania. Tym razem gwiazda zaprosiła swoich przyjaciół, żeby wspólnie promować wyjątkową inicjatywę – charytatywny kalendarz fundacji rodzin adopcyjnych. O szczegółach akcji aktorka opowiadała we "Wstajesz i wiesz" — powiedział.