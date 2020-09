Festiwal ORGANy PLUS+ 2020 JESIEŃ: INTERPRETACJE

Absolutna nowość na festiwalu ORGANy PLUS+ 2020 – koncerty z muzyką przełomu wieków dziewiętnastego i dwudziestego na jedynym na Pomorzu stylistycznie integralnym i świeżo odrestaurowanym instrumencie z 1911 roku w kościele pw. Św. Jana Bosko na Oruni.

W ostatnim czasie w Gdańsku oprócz unikatowych organów we franciszkańskim kościele Św. Trójcy zrekonstruowano dwa inne instrumenty, które ze względu na swoje wysokie walory artystyczne zasługują na włączenie do ekskluzywnej formuły festiwalu ORGANy PLUS+. Jednym z nich są neoromantyczne organy Eduarda Witteka z 1911 roku w salezjańskim kościele pw. Św. Jana Bosko na Oruni. Ten wybitny instrument umieszczony w przepięknej akustyce niezniszczonego w czasie ostatniej wojny neogotyckiego wnętrza kościoła salezjanów pozwoli przedstawić Państwu repertuar poszerzony o dzieła kompozytorów przełomu wieków dziewiętnastego i dwudziestego zgodnie z praktyką wykonawczą swojej epoki. Pierwszy koncert na tym instrumencie przeniesie nas do krajów Beneluksu. W niedzielę 4 października o godz. 16.30 wystąpi po raz pierwszy w Polsce słynny belgijski muzyk, organista katedry w Hasselt - Johannes Harmsen. Wraz z nim zagra nie mniej znany gdański trębacz – Paweł Hulisz. Obaj muzycy zaprezentują w oruńskiej świątyni późnoromantyczną muzykę kompozytorów frankofońskich przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Oprócz polskiego debiutu belgijskiego muzyka atrakcją będzie też program, w którym oprócz organowych dzieł uznanych kompozytorów, jak np. Cesar Franck pojawią się również premierowe kompozycje artystów nam nieznanych, przygotowane specjalnie na ten koncert.

Gdy słuchamy muzyki dawnych mistrzów, zastanawiamy się często, jak to było, gdy prezentowano ją po raz pierwszy naszym przodkom - jak ona brzmiała, jakich doznawali emocji. Marzymy o tym, aby przenosiła nas do tamtych minionych czasów, aby choć na chwilę poczuć się jak rozmiłowany w Sztukach wszelakich człowiek doby renesansu, baroku, czy klasycyzmu, albo przybysz olśniony blaskiem i pięknem Nieznanego… Kolejny etap takiej właśnie podróży w czasie chcielibyśmy Państwu zaproponować w ramach festiwalu ORGANy PLUS+.

Pozwólmy sobie na kolejną podróż w czasie ! Zapraszamy !

Marek Fronc – organy/organ

Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie organów prof. Andrzeja Chorosińskiego, którą ukończył z wyróżnieniem. Naukę kontynuował w ramach prywatnych studiów pod kierunkiem prof. Wolfganga Zerera w Hamburgu. Jest laureatem międzynarodowych konkursów organowych w Landau a.d. Isar w Niemczech oraz w Saint-Maurice w Szwajcarii. Koncertuje jako solista i kameralista. Współpracuje z Chórem Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Nagrywał m.in. dla wytwórni Acte Prealable, DUX i Ars Sonora. Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. Jest wykładowcą w stopniu doktora w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Katedra Muzyki Kościelnej) oraz w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Legnicy.

Paweł Hulisz – trąbka/trumpet

Absolwent gdańskiej uczelni w klasie prof. Szymona Pawłowskiego. Jest także absolwentem dziennych i podyplomowych studiów na Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, specjalizacja - trąbka naturalna w klasie mgr Tomasza Ślusarczyka (dyplom z wyróżnieniem). Już w czasie studiów rozpoczął działalność w zespole Cappella Gedanensis, z którym współpracuje do dziś. Jako solista i muzyk orkiestrowy spółpracuje z wieloma orkiestrami symfonicznymi, kameralnymi i grającymi na dawnych instrumentach na terenie całej Polski. Od 2009 roku jest pierwszym trębaczem Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie. Od 2004 roku współtworzy kwintet dęty blaszany HEVELIUS BRASS. W 2012 roku otrzymał Stypendium Kulturalne Prezydenta Miasta Gdańska, które przyczyniło się do nagrania pierwszej solowej płyty pt: SANACJA – ,,Już taki ze mnie zimny drań’’ z przebojami polskiej muzyki z lat 20-tych i 30-tych XX wieku. Wykonuje również muzykę barokową na instrumencie historycznym. W 2015 roku po raz kolejny otrzymał Stypendium Kulturalne Prezydenta Miasta Gdańska na projekt pod tytułem: The trumpet shall sound - zapomniane dzieła ze zbiorów gdańskich. Założyciel zespołu Tubicinatores Gedanenses.

Szczegóły na stronie www.organyplus.com

Festiwal ORGANy PLUS+ 2020 JESIEŃ: INTERPRETACJE

2.10.2020 + Gronau

godz. 19.00, kościół Św. Trójcy

Na obrzeżach Rzeczypospolitej

Marek Pilch (Wrocław) – organy

Stolzer Ensemble (Wrocław)

3.10.2020 + Bach in Gdańsk I (1699)

godz. 19.30, kościół Św. Trójcy

Pierwsi nauczyciele

Andrzej Szadejko (Gdańsk) – organy

Michał Grabczuk (Gdańsk) – baryton

4.10.2020 + Trąbka

godz. 16.30, kościół Św. Jana Bosko

Fin de siècle w muzyce frakofońskiej

Marek Fronc (Wrocław) - organy

Paweł Hulisz (Gdańsk) – trąbka

5.10.2020 + Schumann

godz. 19.00, Centrum Św. Jana

Koncert monograficzny

Andreas Rothkopf (Niemcy) - organy

9.10.2020 + Gade

godz. 19.00, Centrum Św. Jana

Skandynawski romantyzm

Andrzej Białko (Kraków) - organy

Jadwiga Kowalska (Kraków) – organy

10.10.2020 + Freislich

godz. 19.00, kościół Św. Trójcy

Kantata o kawie

Ingrida Gapova (Słowacja) – sopran

David Erler (Niemcy) – alt

Georg Poplutz (Niemcy) – tenor

Thilo Dahlmann (Niemcy) – bas

Goldberg Baroque Ensemble *, *Andrzej Szadejko – dyrygent

11.10.2020 + Nowowiejski vs. Reger

godz. 16.30, kościół Św. Jana Bosko

Dwie tradycje – jeden instrument

Karol Gołębiowski (Belgia/Polska) - organy

Agata Wiśniewska (Belgia/Polska) – sopran

12.10.2020 + Czechy

godz. 19.00, kościół Św. Trójcy

W krainie muzyką płynącej

Wacław Golonka (Kraków) – organy

Zbigniew Pilch (Kraków) – skrzypce barokowe