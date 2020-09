Festiwal ORGANy PLUS 2020 JESIEŃ: INTERPRETACJE 2-14.10.2020

Festiwal ORGANy PLUS+ to światowej sławy artyści, unikatowe organy, nieznany repertuar i wspaniała akustyka gotyckich kościołów Św. Trójcy i Św. Jana w Gdańsku oraz oryginalnego neogotyckiego kościoła Św. Jana Bosko na Oruni.

Nikt nie przypuszczał, że rok 2020 będzie tak dziwny i trudny dla kultury. Wszyscy cierpimy z powodu pandemii, która uniemożliwiła, bądź opóźniła różne nasze aktywności. Kultura, jako najbardziej delikatna dziedzina życia społecznego, ucierpiała także bardzo mocno. Tegoroczny festiwal ORGANy PLUS+ miał się odbyć, jak zwykle, w dwóch odsłonach – wiosennej i jesiennej, niestety sytuacja w kraju nie pozwoliła na zaproszenie artystów i Państwa w czerwcu, a zaplanowane koncerty musiały zostać przełożone na jesień. Do ostatniej chwili nie było pewne, czy będziemy mogli Państwa gościć osobiście, czy też spotkamy się po raz pierwszy tylko on-line….Jednak udało się !!! Zapraszamy na dziewięć niepowtarzalnych koncertów które odbędą się w ramach festiwalu ORGANy PLUS+ w dniach 2-14.10.2020 w trzech gdańskich kościołach.

Oprócz tradycyjnych już koncertów na wspaniałych organach barokowych we franciszkańskim kościele Św. Trójcy w Gdańsku, chcemy zaprosić Państwa po raz pierwszy do Centrum Św. Jana, gdzie we współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury przedstawimy dwa koncerty na zrekonstruowanych organach klasycznych, oraz do kościoła oo. Salezjanów pw. Św. Jana Bosko na Oruni na dwa koncerty na organach późnoromantycznych. Z pomocą tych trzech wybitnych instrumentów będziemy mogli przedstawić Państwu nieznany dawny repertuar poszerzony o dzieła kompozytorów drugiej połowy osiemnastego, pierwszej połowy dziewiętnastego oraz przełomu wieków dziewiętnastego i dwudziestego zgodnie z praktyką wykonawczą swojej epoki.

Festiwal ORGANy PLUS+ artystycznie nawiązuje do idei rekonstrukcji. Koncerty, na które Państwa zapraszamy, tylko z nazwy będą wydarzeniami, do których przyzwyczaiły nas sale koncertowe. W rzeczywistości będą artystycznym eksperymentem, próbą odtworzenia nie tylko samej muzyki w kształcie jak najbardziej zbliżonym do pierwowzoru, ale również próbą odtworzenia pewnej tradycji muzycznej i sytuacji estetycznej, które miały miejsce w Polsce i Europie w minionych stuleciach.

Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca, Gminy Miasta Gdańska i Samorządu Województwa Pomorskiego.

Szczegóły na stronie www.organyplus.com

Festiwal ORGANy PLUS+ jest członkiem European Festival Associacion EFFE.

Współorganizatorzy: klasztor franciszkanów w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury, parafia św. Jana Bosko na Oruni

Partnerzy: Ruch Muzyczny, Drukomania.pl, Villa Anna, Hotel Number One by Grano

Festiwal ORGANy PLUS+ 2020 JESIEŃ: INTERPRETACJE

2.10.2020 + Gronau

godz. 19.00, kościół Św. Trójcy

Na obrzeżach Rzeczypospolitej

Marek Pilch (Wrocław) – organy

Stolzer Ensemble (Wrocław)

3.10.2020 + Bach in Gdańsk I (1699)

godz. 19.30, kościół Św. Trójcy

Pierwsi nauczyciele

Andrzej Szadejko (Gdańsk) – organy

Michał Grabczuk (Gdańsk) – baryton

4.10.2020 + Trąbka

godz. 16.30, kościół św. Jana Bosko

Fin de siècle w muzyce frakofońskiej

Marek Fronc (Wrocław) - organy

Paweł Hulisz (Gdańsk) – trąbka

5.10.2020 + Schumann

godz. 19.00, Centrum Św. Jana

Koncert monograficzny

Andreas Rothkopf (Niemcy) - organy

9.10.2020 + Gade

godz. 19.00, Centrum Św. Jana

Skandynawski romantyzm

Andrzej Białko (Kraków) - organy

Jadwiga Kowalska (Kraków) – organy

10.10.2020 + Freislich

godz. 19.00, kościół Św. Trójcy

Kantata o kawie

Ingrida Gapova (Słowacja) – sopran

David Erler (Niemcy) – alt

Georg Poplutz (Niemcy) – tenor

Thilo Dahlmann (Niemcy) – bas

Goldberg Baroque Ensemble

Andrzej Szadejko – dyrygent

11.10.2020 + Nowowiejski vs. Reger

godz. 16.30, kościół św. Jana Bosko

Dwie tradycje – jeden instrument

Karol Gołębiowski (Belgia/Polska) - organy

Agata Wiśniewska (Belgia/Polska) – sopran

12.10.2020 + Czechy

godz. 19.00, kościół Św. Trójcy

W krainie muzyką płynącej

Wacław Golonka (Kraków) – organy

Zbigniew Pilch (Kraków) – skrzypce barokowe