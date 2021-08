Problematyczna piosenka na koncercie TVP. Chodzi o "Barkę"

Gabarain pracował wówczas w szkole Towarzystwa Maryi w Madrycie. Hiszpański dziennik "El Pais" dotarł do zeznań czterech byłych uczniów, którzy oskarżyli wówczas księdza o molestowanie. Po zbadaniu sprawy Gabarain został wydalony ze szkoły, a po pewnym czasie przeniesiono go od ośrodka San Fernando w Madrycie. Po kilku miesiącach trafił do Watykanu, gdzie służył u boku papieża Jana Pawła II.