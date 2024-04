Felicity Huffman wraca do telewizji. To pierwsza duża rola po wyjściu z więzienia

Wszystko przez aferę łapówkarską, która wybuchła w 2019 r. Huffman przyznała się do winy i zaliczyła krótką odsiadkę w więzieniu. Od tamtego czasu nie dostała żadnej dużej roli w kinie czy telewizji. Dopiero teraz los się do niej uśmiechnął i Felicity Huffman szykuje się do wielkiego powrotu na małym ekranie.