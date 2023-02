Fatalne przejęzyczenie. Andrzej Duda zaliczył wpadkę podczas ważnego przemówienia

- Ukraina nie upadła do dzisiaj, dzięki bohaterstwu obrońców Ukrainy, dzięki bohaterstwu rosyjskich żołnierzy, ale także dzięki wsparciu, jakie daje Ukrainie wolny świat. Po to, by imperialne ambicje niewolenia innych narodów zostały ukarane i by nigdy więcej już się nie odrodziły - mówił Andrzej Duda.