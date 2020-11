Fatalna wpadka programu śniadaniowego. Uśmiercili noblistę i legendę muzyki

W czerwcu tego roku świat obiegła informacja, że zmarł Milan Kundera, wybitny czeski pisarz. Dość szybko okazało się, że był to fake news. Sporo osób zdążyło się jednak nabrać na niego. Wcześniej to samo zdarzyło się także z Benedyktem XVI . Tak się składa, że media znowu nie popisały się rzetelnością. Tym razem uśmierciły być może najbardziej cenionego muzyka na świecie.

Pianista zagrał koncert dla setek małp. Powodem jest pandemia koronawirusa

Szczególnie zaskakuje fakt, że prowadzącym zajęło całe pół godziny, by na antenie przeprosić widzów za tę kosmiczną wpadkę. "Musimy wprowadzić małą korektę. Ok. pół godziny temu wyświetliliśmy na ekranie informację o Bobie Dylanie, która jest nieprawdziwa. Przepraszamy za nieporozumienie"– powiedział jeden z prowadzących.

Można spokojnie stwierdzić, że jeśliby Bob Dylan rzeczywiście zmarł, to wszystkie media świata by o tym informowały. To w końcu artysta, który miał niebagatelny wpływ na historię muzyki popularnej. Prawdopodobnie jako pierwszy wprowadził do muzyki rockowej teksty, które nie stanowiły jedynie dodatku do utworu, a jego istotną część. Większość z nich można wręcz nazwać poetyckimi.