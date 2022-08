Fatalna wpadka Babiarza. Eksperci są zgodni, co powinno się stać

- Przemek Babiarz powinien skoncentrować się na jednej lub dwóch dyscyplinach. A on robi nie tylko sport, prowadzi jeszcze teleturnieje – "Va banque" w TVP 2 i "Giganci historii" w TVP Historia. Do tego relacje z defilad i inne rzeczy. To tak, jak z piłkarzem, który jest wszechstronny i można go wystawić na każdej pozycji, a w efekcie nigdzie nie będzie wybitny - dodał jeden z dziennikarzy sportowych. - Pozdrowienie na antenie pana, który nie żyje, to już prawdziwy "wielbłąd" i efekt braku przygotowania – uważa kolejny dziennikarz.