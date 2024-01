"Farma". Jedna z uczestniczek jest dobrze znana widzom. Kojarzycie ją?

"Farma". Kim jest Annie Ostrowska?

33-letnia Annie Polką jest tylko w połowie. Przyszła na świat w Arabii Saudyjskiej, a do Polski trafiła dzięki mamie. - Tak naprawdę dzięki niej jestem tutaj w Polsce, bo gdybym tam została, to na pewno już bym miała z piątkę dzieci. No to cud, dlatego jestem bardzo wdzięczna, że jestem tutaj w Polsce - opowiadała w show. Fragment z rozmową na temat pochodzenia Ostrowskiej można znaleźć w sieci.