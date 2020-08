Fanki Zenka rzucały staniki na scenę

Zenek Martyniuk to król disco polo. Jego zespół Akcent to chyba najbardziej rozchwytywany zespół grający ten gatunek. Na jego koncertach gromadzą się tłumy. Słynący z elegancji i śpiewania cienkim głosem romantycznych tekstów Zenek cieszy się popularnością zwłaszcza wśród damskiej części publiczności. W rozmowie z "Faktem" został zapytany, czy zdarza się, że na scenę ktoś mu rzuca bieliznę:

Żona Zenka Martyniuka zostanie gwiazdą TVP?

Jednak 51-letni Martyniuk od lat jest wierny jednej kobiecie i wiedzie spokojne życie u jej boku. Za to od skandali i afer nie stroni jego syn. 31-letni Daniel Martyniuk co chwila pakuje się w kolejne kłopoty. To oczernia w mediach społecznościowych matkę swojej córki, to odebrane zostaje mu prawo jazdy, to znowu trafia do aresztu za złamanie zakazu prowadzenia auta. Rodzice nie mają z nim lekko.