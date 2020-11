Widzowie TVP oburzeni. "Zachowaliście się jak hieny"

Jego wybranki od początku były do niego sceptycznie nastawione. Mężczyzna nieco faworyzował Martynę, ale po tym jak pozostałe dwie dziewczyny obraziły się za jego zachowanie, postanowił po równo obdzielać je uwagą. Ale i to nie przyniosło zamierzonych skutków.

"Do kamerzystów: czy jak was Dawid prosił o niefilmowanie w trudnej dla niego sytuacji (odsunął kamerę ręką), to nie mogliście uszanować jego prośby? Filmując go jak płacze zachowaliście się jak hieny. Poniżyliście chłopaka przed całą Polską";