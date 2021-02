Ktoś w końcu musiał zadać to pytanie. Reakcja? Błyskawiczna

Blisko 30 płyt, trasy po całym świecie, mnóstwo nagród i wyróżnień. Urszula Dudziak od lat pracuje na pełnych obrotach i wciąż stawia przed sobą kolejne wyzwania. Niedawno mogliśmy oglądać ją w roli jurorki w show TVP "The Voice of Poland" i "The Voice Senior".